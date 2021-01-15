Ривалдо раскритиковал Зидана за недоверие к молодежи

Ривалдо считает, что Зидану следует больше доверять таким игрокам, как Вальверде, Винисиус и Родриго.

«Я всегда говорил, что ключ к управлению молодыми талантами — это не оказывать на них слишком сильного давления, и я думаю, что Куман преуспевает [в этом отношении] », — сказал Ривалдо в интервью Football Espana.

«Я не знаю, что стоит за всем этим, но Зидан делает противоположное тому, что он делал, когда начинал. Он не использует молодые таланты, такие как Феде Вальверде, Родриго или Винисиус Жуниор».