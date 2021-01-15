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22:08 (мск), источник: Sports.Ru

Ривалдо раскритиковал Зидана за недоверие к молодежи

И привел в пример Кумана.

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Источник: Reuters

Ривалдо считает, что Зидану следует больше доверять таким игрокам, как Вальверде, Винисиус и Родриго.

«Я всегда говорил, что ключ к управлению молодыми талантами — это не оказывать на них слишком сильного давления, и я думаю, что Куман преуспевает [в этом отношении] », — сказал Ривалдо в интервью Football Espana.

«Я не знаю, что стоит за всем этим, но Зидан делает противоположное тому, что он делал, когда начинал. Он не использует молодые таланты, такие как Феде Вальверде, Родриго или Винисиус Жуниор».

«Я читал на прошлой неделе, что он мог наказать Винисиуса за то, что он посмотрел на свой мобильный телефон во время командного разговора — эти вещи не нужно решать таким образом, отказываясь играть с футболистом, потому что тогда ты вредишь своей собственной команде. Это означает удаление футболиста, который может иметь решающее значение во многих играх».

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