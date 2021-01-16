«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби

На 14-й минуте Мануэль Лаццари прессингом в чужой штрафной заставил Ибаньеса ошибиться, мяч отскочил к Чиро Иммобиле, который пробил в верхний угол ворот. Через девять минут Лаццари правым краем ворвался в штрафную, после небольшого контакта с Ибаньесом упал на газон, но поднялся, не услышав свистка от рефери, и отпасовал на набежавшего Луиса Альберто, удар которого получился точным. На 67-й минуте Луис оформил дубль и довёл счёт до разгромного.