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12:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: выборы президента футбольного клуба «Барселона» перенесены на 7 марта

ТАСС, 16 января. Выборы президента испанского футбольного клуба «Барселона» могут пройти 7 марта. Об этом сообщает газета Marca.

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Источник: AP 2020

Ранее издание сообщало, что клуб планирует провести выборы 24 января. По информации источника, в пятницу исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс провел встречу с тремя кандидатами на пост главы «Барселоны»: Жоаном Лапортой, Виктором Фонтом и Тони Фрейшей. По ее итогам было решено перенести предварительную дату выборов на 7 марта из-за пандемии коронавируса.

27 октября стало известно, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул свой пост. До этого ему были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с Бартомеу в отставку ушли члены совета директоров клуба.

«Барселона» после 18 матчей занимает третье место в таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. В четверг команда Рональда Кумана вышла в финал Суперкубка Испании, в серии пенальти обыграв «Реал Сосьедад».

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