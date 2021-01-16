СМИ: выборы президента футбольного клуба «Барселона» перенесены на 7 марта
ТАСС, 16 января. Выборы президента испанского футбольного клуба «Барселона» могут пройти 7 марта. Об этом сообщает газета Marca.
ТАСС, 16 января. Выборы президента испанского футбольного клуба «Барселона» могут пройти 7 марта. Об этом сообщает газета Marca.
Ранее издание сообщало, что клуб планирует провести выборы 24 января. По информации источника, в пятницу исполняющий обязанности президента клуба Карлес Тускетс провел встречу с тремя кандидатами на пост главы «Барселоны»: Жоаном Лапортой, Виктором Фонтом и Тони Фрейшей. По ее итогам было решено перенести предварительную дату выборов на 7 марта
27 октября стало известно, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул свой пост. До этого ему были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с Бартомеу в отставку ушли члены совета директоров клуба.
«Барселона» после 18 матчей занимает третье место в таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. В четверг команда Рональда Кумана вышла в финал Суперкубка Испании, в серии пенальти обыграв «Реал Сосьедад».