Сейдахмет на выход, перестройка в «Астане» и казахстанские сборы клубов. Как проходит межсезонье в КПЛ
В премьер-лиге-2021 выступят 14 команд.
В премьер-лиге-2021 выступят 14 команд.
Почти все клубы КПЛ начали подготовку к новому сезону. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о последних новостях из стана команд в период раннего межсезонья.
«Кайрат»
Алматинцы в начале недели прошли медосмотр и приступили к первым сборам на базе клуба, которые продлятся до 26 января.
С 27 января начнется второй УТС в Турции. Он завершится 10 февраля. Пока известно, что чемпионы КПЛ-2020 встретятся с латвийским клубом «Лиепая».
Что касается трансферных новостей от «Кайрата», то пока все на уровне слухов. Поговаривают о том, что интерес у алматинцев вызвал немецкий форвард Стрели Мамба. Также была информация о возможном уходе Абата Аймбетова в один из клубов российской
«Тобол»
Серебряный призер
Клуб покинул ивуарийский нападающий Сенин Себаи, выступавший за «Тобол» с 2019 года.
«Астана»
16 и 17 января футболисты «Астаны» пройдут в столице медосмотр, а 18-го начнутся тренировки. В
Как сообщила
Команду покинули Иван Маевский, Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин — все они отправились в клуб РПЛ — волгоградский «Ротор». А сербский защитник Урош Радакович вернулся из аренды в пражскую «Спарту».
«Шахтер»
«Горняки» на этой неделе приступили к первому сбору, который проходит в Караганде. Пока в расположении «Шахтера» лишь казахстанские футболисты и воспитанники местной школы футбола. Занятия проводятся в Караганде.
Игроки пока готовятся без главного тренера — в конце декабря Константин Горовенко покинул «Шахтер». Сейчас руководство клуба ведет переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника.
Между тем стан карагандинцев покинули нигериец Мухаммед Усман и российский защитник Дмитрий Ятченко, который перешел в клуб ФНЛ «Акрон» .
«Ордабасы»
Пока в «Ордабасы» ведутся поиски нового главного тренера — прежний наставник Кахабер Цхададзе, по неофициальной информации, покинул клуб. Ничего не сообщается о планах их подготовки.
Шымкентцы в сезоне-2020 имели один из самых солидных бюджетов, но заняли лишь пятое место.
«Жетысу»
Талдыкорганский клуб, занявший в КПЛ-2020 шестое место,
Команда с 23 декабря проводила в Талдыкоргане втягивающие сборы, в которых участвовали местные игроки.
«Кайсар»
Кызылординцы проводят вторые сборы в родном городе. Они начались 8 января и закончатся 17-го числа. Командой руководит назначенный на пост главного тренера Султан Абильдаев.
Сообщается, что клуб покинули игроки сборной Казахстана, а также некоторые легионеры.
«Тараз»
10 января «Тараз» приступил ко вторым сборам, которые проходят в Шымкенте в футбольном центре «БИИК». Команду готовит казахстанский специалист Сергей Тагиев. Сборы продлятся до 23 января.
Первый этап подготовки к новому сезону клуб провел с 15 по 26 декабря в Таразе. Команду покинули главный тренер Владимир Никитенко и его ассистенты.
Ранее сообщалось, что «Тараз» ожидает утверждения бюджета на 2021 год, после чего должна наступить ясность по дальнейшему комплектованию состава.
В межсезонье петропавловский клуб возглавил казахстанский специалист Андрей Карпович, работавший до этого с «Окжетпесом». «Кызыл-Жар СК» намерен начать подготовку к сезону в Турции. Первый сбор запланирован с 16 января по 5 февраля, второй — с 11 февраля по 3 марта.
21 января у петропавловцев намечен спарринг с украинским клубом «Мариуполь», а 24-го — с еще одним представителем этой страны «Рухом». 27-го команда Карповича должна сыграть с ФК «Арда» из Болгарии. Также в расписании «Кызыл-жар СК» встречи с клубами из России. 30 января северяне сыграют с «Шинником», а 3 февраля- с «Ахматом», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Марат Быстров.
Клуб уже покинули несколько игроков. В свою очередь Карпович уже начал формирование состава. Также северяне обратили внимание на 22-летнего нападающего сборной Кыргызстана Эрниста Батырканова.
«Каспий»
Актаусцы, сумевшие закрепиться в КПЛ, наметили первый этап подготовки к сезону в Шымкенте. Клуб намерен просмотреть перспективных казахстанцев, в числе которых молодой защитник «Шахтера» и молодежной сборной страны Ниязбек Шугаев.
Кроме того, сообщается, что серб Срджан Благоевич, тренировавший команду в 2020 году, остается в клубе. Отметим, что 47-летнего специалиста сватают в межсезонье в «Ордабасы».
«Атырау»
Пока новости вокруг «Атырау» в основном о кадровых делах. По различной информации, «нефтяники», вернувшиеся в КПЛ, сделали предложение защитнику «Кайсара» Елдосу Ахметову и намерены побороться за его одноклубника Елжаса Алтынбекова. Также сообщалось, что клуб может расстаться с рядом игроков, в том числе и с армянским футболистом Артаком Дашяном и главным тренером Арамом Восканяном.
Что касается подготовки к сезону, то сообщается о контрольном матче «нефтяников» с российским клубом «СКА-Хабаровск», за который выступает казахстанец Арман Кенесов. Встреча состоится 28 января в Турции.
«Актобе»
Вернувшийся в КПЛ «Актобе» первые сборы проведет в
«Арыс»
Футбольный клуб «Арыс», который благодаря расширению КПЛ является одним из кандидатов на участие в ней, начал подготовку к сезону в Шымкенте. С командой тренируется Жасулан Молдакараев, выступавший во многих клубах КПЛ, также сообщалось о том, что в расположении клуба находится Танат Нусербаев. Помимо этого, в тренерский штаб вошли известные в прошлом казахстанские футболисты Фархадбек Ирисметов (ассистент главного тренера) и Юрий Новиков (тренер вратарей).
В ходе подготовки команда провела матчи с молодежным составом «Ордабасы», выиграв обе встречи — 3:0 и 3:1. Сбор команды закончится 16 января.
«Акжайык»
Уральский клуб, выступавший в 2020 году в первой лиге, по спортивному принципу претендует на участие в
Казахстанская
Из первой лиги вернулись «Атырау» и «Актобе», а «Арыс» из Туркестанской области и «Акжайык» являются кандидатами на участие в КПЛ-2021.