Руни теперь тренер. Вспоминаем, каким крутым игроком он был
Гол ударом через себя, рекорды АПЛ, скандал с Криштиану Роналду — события из карьеры знаменитого англичанина.
Гол ударом через себя, рекорды АПЛ, скандал с Криштиану Роналду — события из карьеры знаменитого англичанина.
В пятницу «Дерби Каунти», выступающий во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе, — объявил о назначении на пост главного тренера 35-летнего Уэйна Руни, который, таким образом, официально завершил карьеру игрока.
Новый контракт с Руни рассчитан на два с половиной года. Помогать ему будут Лиам Росеньор,
«Дерби» переживает сейчас сложные времена не только в плане места в таблице. В клубе с ноября проходит смена собственника — «бараны» переходят под контроль Deventio Holdings Group, за которой стоит шейх Халед — двоюродный брат контролирующего «Манчестер Сити» шейха Мансура. На этом фоне ряд игроков первой команды и тренерского штаба до сих пор не получили зарплату за декабрь.
Когда я возвращался в Англию из США, у меня были другие предложения, но я инстинктивно чувствовал, что «Дерби» — самое правильное место для меня.
Первый матч в качестве главного тренера он проведет уже сегодня, 16 января. Соперником «Дерби» будет «Ротерем», идущий в таблице как раз вслед за «баранами». А сейчас самое время вспомнить, каким крутым футболистом был Руни.
«Руни — самый большой английский талант, что я видел с тех пор, как начал работу в
На последней минуте игры Руни, которому было 16 лет и 360 дней, забил победный гол в ворота «канониров», став самым молодым бомбардиром в истории АПЛ. И даже сейчас, спустя почти 20 лет, он удерживает в этом списке третье место.
Забавно, что в тот момент Руни еще даже не был официально зарегистрированным профессиональным футболистом и получал 75 фунтов в неделю. Пройдет время, и он станет самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов.
Впрочем, дебютный матч форварда в АПЛ получился не менее запоминающимся. 17 августа 2002-го главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выпустил его в основе на матч 1-го тура против «Тоттенхэма». Когда Руни касался мяча, гостевой сектор
25 августа 2004 года. «Манчестер Юнайтед» играл отборочный матч Лиги чемпионов с «Динамо» из Бухареста. Телекамера выхватила на трибуне мальчугана с написанным от руки на куске картона плакатом: «Пожалуйста, купите Руни». Паренька звали Джо Руан, ему было 11 лет, и он регулярно ходил на стадион вместе с отцом и братом.
«Он всегда был бесстрашным. Руни было все равно, кто против него играет. Он брал мяч и тащил его в окружении двух или трех соперников и в девяти случаях из десяти не совершал потерю. Было понятно, что он будет забивать, и забивать
30 августа 2004-го «МЮ» играл дома с «Эвертоном», и боссы клубов согласовали сделку. На следующий день, за семь часов до трансферного дедлайна, Руни стал игроком «Юнайтед». Цена вопроса — 23 миллиона фунтов, или 37 миллионов евро. Никто не платил так много за 18-летнего игрока.
Кстати, как вспоминал потом Руан, идея принадлежала его отцу, а надпись сделала его бабушка, она же купила маркер.
Потом «Юнайтед» позвали парнишку, который стал звездой, на презентацию Руни. Руан едва не опоздал — перед их машиной тащилась бетономешалка, возможности обогнать не было, и расстояние пять миль (около 10 километров) они ехали целый час.
Что было дальше, все знают. 559 матчей, 253 гола. Пять чемпионских титулов. Один Кубок Англии, три Кубка лиги. Победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на клубном ЧМ.
12 февраля 2011 года. Дерби с «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд». 78-я минута. Нани навесил с правого фланга, а Руни нанес совершенно сумасшедший удар через себя. «МЮ» одержал победу со счетом 2:1, а спустя пару месяцев выиграл титул.
Это было просто потрясающе. Нани забил крутой гол, но, не поймите меня неправильно, о нем даже не вспомнят. Все будут говорить о голе Руни. Это лучший мяч, что я видел за 25 лет работы в «Манчестер Юнайтед».
«Наверное, это самый важный гол в моей карьере. Это был важный матч, а в том сезоне мы взяли титул. Я видел, как мяч влетает в штрафную, и подумал: “Почему бы и нет?” В девяти случаях из десяти мяч полетел бы выше ворот, но на этот раз я попал точно в “девятку”. Это просто инстинкт. Последний раз я так забивал еще в школе. Хорошо, что все так вышло, потому что, честно говоря, это был далеко не лучший мой матч», — говорил Руни Sky Sports.
Руни никогда не был
Незадолго до матча таблоид The Sun выкатил видео, в котором Руни дома спарринговал со своим бывшим одноклубником Филом Бардсли, оказываясь в нокдауне. И нападающий решил таким образом обыграть эту историю, потроллив и себя, и медиа.
«Отец часто давал нам перчатки, когда я рос. Мне всегда нравилось боксировать. Тогда мы с Филом пришли домой, натянули перчатки и немного поспарринговали. Вообще мы делаем это регулярно, но в тот раз это оказалось на видео. Оно останавливается после того, как я падаю. Но
Со сборной у Руни все сложилось не так здорово, как могло бы. Да, он лучший бомбардир в истории «Трех львов» — 53 гола, но до титула вместе с национальной командой форварду добраться так и не удалось.
Пожалуй, лучшие шансы были на ЧМ-2006. Расцвет золотого поколения — Терри, Фердинанд, Бекхэм, Лэмпард, Джеррард. Правда, в апреле 2006-го Руни получил травму — перелом плюсневой кости. Вся Англия следила за его восстановлением. Нападающий попал в заявку, но так и не забил в Германии ни одного гола, запомнившись в первую очередь скандальным удалением.
На 62-й минуте четвертьфинала с Португалией Руни наступил на Рикарду Карвалью, и судья Орасио Элисондо показал ему красную карточку. Англия проиграла в серии пенальти. Расцветило историю то, что одноклубник Руни Криштиану Роналду активно указывал рефери на этот момент, а потом, когда тот достал красную карточку, подмигнул в сторону своей скамейки запасных.
«Я до своей смерти буду утверждать, что это не было преднамеренно. Я наступил на Карвалью случайно, находился к нему спиной и не видел ни его, ни того, куда опускается моя нога», — говорил потом Руни.
«Ставил себя на место Роналду. Сделал бы я так же, как он? Возможно. Если бы соперник заслуживал красную карточку, и это помогло бы нам выиграть, то без вопросов поступил бы так же. А то, что он
Дмитрий Гирин