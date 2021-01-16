Руни теперь тренер. Вспоминаем, каким крутым игроком он был

В пятницу «Дерби Каунти», выступающий во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе, — объявил о назначении на пост главного тренера 35-летнего Уэйна Руни, который, таким образом, официально завершил карьеру игрока.

Экс-капитан сборной Англии присоединился к «баранам» год назад в качестве играющего тренера, подписав контракт сроком на 18 месяцев. В ноябре Руни был назначен и. о. главного тренера после отставки голландца Филлипа Коку. Под его руководством «Дерби» сыграл девять матчей — три победы, четыре ничьих и два поражения, и занимает сейчас 22-е (третье с конца) место в чемпионшипе. Это зона вылета. Находящийся на спасительном 21-м месте «Шеффилд Уэнсдей» опережает «баранов» лишь по разности мячей.

Новый контракт с Руни рассчитан на два с половиной года. Помогать ему будут Лиам Росеньор, экс-голкипер сборной Ирландии Шей Гивен и Джастин Уокер. Кроме того, должность технического директора и советника правления клуба занимает экс главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

«Дерби» переживает сейчас сложные времена не только в плане места в таблице. В клубе с ноября проходит смена собственника — «бараны» переходят под контроль Deventio Holdings Group, за которой стоит шейх Халед — двоюродный брат контролирующего «Манчестер Сити» шейха Мансура. На этом фоне ряд игроков первой команды и тренерского штаба до сих пор не получили зарплату за декабрь.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKET4TjIc27/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Derby County Football Club (@dcfcofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда я возвращался в Англию из США, у меня были другие предложения, но я инстинктивно чувствовал, что «Дерби» — самое правильное место для меня. Уэйн Руни главный тренер «Дерби Каунти»

Первый матч в качестве главного тренера он проведет уже сегодня, 16 января. Соперником «Дерби» будет «Ротерем», идущий в таблице как раз вслед за «баранами». А сейчас самое время вспомнить, каким крутым футболистом был Руни.

Самый молодой бомбардир

«Руни — самый большой английский талант, что я видел с тех пор, как начал работу в премьер-лиге. Ни один футболист моложе 20 лет не был так хорош, как он», — сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер 19 октября 2002 года на пресс-конференции после матча с «Эвертоном».

На последней минуте игры Руни, которому было 16 лет и 360 дней, забил победный гол в ворота «канониров», став самым молодым бомбардиром в истории АПЛ. И даже сейчас, спустя почти 20 лет, он удерживает в этом списке третье место.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c37b3697c10577c480" data-vnd="d4c37b3697c10577c480" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c37b3697c10577c480" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Забавно, что в тот момент Руни еще даже не был официально зарегистрированным профессиональным футболистом и получал 75 фунтов в неделю. Пройдет время, и он станет самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой 250 тысяч фунтов в неделю, не считая бонусов.

Впрочем, дебютный матч форварда в АПЛ получился не менее запоминающимся. 17 августа 2002-го главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес выпустил его в основе на матч 1-го тура против «Тоттенхэма». Когда Руни касался мяча, гостевой сектор снисходительно-издевательски скандировал «А это кто еще такой?». В том матче он отдал голевой пас, а потом вспоминал в своей биографии: «Они быстро перестали это кричать. С тех пор просто свистят или оскорбляют. Это даже забавно».

«Пожалуйста, купите Руни»

25 августа 2004 года. «Манчестер Юнайтед» играл отборочный матч Лиги чемпионов с «Динамо» из Бухареста. Телекамера выхватила на трибуне мальчугана с написанным от руки на куске картона плакатом: «Пожалуйста, купите Руни». Паренька звали Джо Руан, ему было 11 лет, и он регулярно ходил на стадион вместе с отцом и братом.

«Он всегда был бесстрашным. Руни было все равно, кто против него играет. Он брал мяч и тащил его в окружении двух или трех соперников и в девяти случаях из десяти не совершал потерю. Было понятно, что он будет забивать, и забивать по-разному. Мы всегда видели в нем того вундеркинда, что засадил гол “Арсеналу”. “Запомните это имя”, — кричал комментатор. Так оно и случилось», — вспоминал много лет спустя уже 27-летний Руан для The Athletic.

30 августа 2004-го «МЮ» играл дома с «Эвертоном», и боссы клубов согласовали сделку. На следующий день, за семь часов до трансферного дедлайна, Руни стал игроком «Юнайтед». Цена вопроса — 23 миллиона фунтов, или 37 миллионов евро. Никто не платил так много за 18-летнего игрока.

Кстати, как вспоминал потом Руан, идея принадлежала его отцу, а надпись сделала его бабушка, она же купила маркер.

Потом «Юнайтед» позвали парнишку, который стал звездой, на презентацию Руни. Руан едва не опоздал — перед их машиной тащилась бетономешалка, возможности обогнать не было, и расстояние пять миль (около 10 километров) они ехали целый час.

Что было дальше, все знают. 559 матчей, 253 гола. Пять чемпионских титулов. Один Кубок Англии, три Кубка лиги. Победа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на клубном ЧМ.

Тот самый гол

12 февраля 2011 года. Дерби с «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд». 78-я минута. Нани навесил с правого фланга, а Руни нанес совершенно сумасшедший удар через себя. «МЮ» одержал победу со счетом 2:1, а спустя пару месяцев выиграл титул.

Это было просто потрясающе. Нани забил крутой гол, но, не поймите меня неправильно, о нем даже не вспомнят. Все будут говорить о голе Руни. Это лучший мяч, что я видел за 25 лет работы в «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед»

«Наверное, это самый важный гол в моей карьере. Это был важный матч, а в том сезоне мы взяли титул. Я видел, как мяч влетает в штрафную, и подумал: “Почему бы и нет?” В девяти случаях из десяти мяч полетел бы выше ворот, но на этот раз я попал точно в “девятку”. Это просто инстинкт. Последний раз я так забивал еще в школе. Хорошо, что все так вышло, потому что, честно говоря, это был далеко не лучший мой матч», — говорил Руни Sky Sports.

То самое празднование

Руни никогда не был пай-мальчиком, регулярно вляпываясь в скандалы. Он даже голы иногда праздновал так, что потом разгоралась целая дискуссия. 15 марта 2015 года, матч с «Тоттенхэмом». Руни забил, сделал счет 3:0 и затем изобразил это:

Незадолго до матча таблоид The Sun выкатил видео, в котором Руни дома спарринговал со своим бывшим одноклубником Филом Бардсли, оказываясь в нокдауне. И нападающий решил таким образом обыграть эту историю, потроллив и себя, и медиа.

«Отец часто давал нам перчатки, когда я рос. Мне всегда нравилось боксировать. Тогда мы с Филом пришли домой, натянули перчатки и немного поспарринговали. Вообще мы делаем это регулярно, но в тот раз это оказалось на видео. Оно останавливается после того, как я падаю. Но вообще-то мы продолжили. Он снес мне нос, у Фила изо рта текла кровь. Мы оба любим бокс. Но все обсуждали это. Думаю, все совпало идеально — и гол, и мое празднование. Вообще-то я не планировал ничего такого, идея родилась спонтанно», — вспоминал потом Руни в подкасте известного промоутера Эдди Хирна.

То самое удаление

Со сборной у Руни все сложилось не так здорово, как могло бы. Да, он лучший бомбардир в истории «Трех львов» — 53 гола, но до титула вместе с национальной командой форварду добраться так и не удалось.

Пожалуй, лучшие шансы были на ЧМ-2006. Расцвет золотого поколения — Терри, Фердинанд, Бекхэм, Лэмпард, Джеррард. Правда, в апреле 2006-го Руни получил травму — перелом плюсневой кости. Вся Англия следила за его восстановлением. Нападающий попал в заявку, но так и не забил в Германии ни одного гола, запомнившись в первую очередь скандальным удалением.

На 62-й минуте четвертьфинала с Португалией Руни наступил на Рикарду Карвалью, и судья Орасио Элисондо показал ему красную карточку. Англия проиграла в серии пенальти. Расцветило историю то, что одноклубник Руни Криштиану Роналду активно указывал рефери на этот момент, а потом, когда тот достал красную карточку, подмигнул в сторону своей скамейки запасных.

«Я до своей смерти буду утверждать, что это не было преднамеренно. Я наступил на Карвалью случайно, находился к нему спиной и не видел ни его, ни того, куда опускается моя нога», — говорил потом Руни.

«Ставил себя на место Роналду. Сделал бы я так же, как он? Возможно. Если бы соперник заслуживал красную карточку, и это помогло бы нам выиграть, то без вопросов поступил бы так же. А то, что он кому-то подмигнул… Не вижу в этом вообще ничего особенного. После матча я пообщался с Роналду и сказал, что не в обиде на него, пожелал ему удачи и подчеркнул: «Встретимся через несколько недель, попытаемся выиграть премьер-лигу», — еще одна цитата нападающего.