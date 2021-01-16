Ну что, приехали? Нашим клубам запрещают заграничные сборы

Еще раз: белорусским футбольным клубам с государственным финансированием запрещают проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом. О том, что так могут сделать, впервые сообщил журналист Владислав Татур 14 января. В тот же день эту информацию мне подтвердили несколько несвязанных друг с другом источников, еще несколько — 15 января. Несмотря на ясную позицию БФФ и Минспорта по поводу загрансборов в текущих условиях, ряд клубов продолжает «перебрасываться бумажками» с данными инстанциями в надежде найти понимание. Впрочем, по моей информации, все эти попытки обречены на провал. Государство финансирует все клубы, планировавшие зарубежный вояж. Сохранена иллюзия выбора: хотите — летите, но лишитесь господдержки. Не полетите — все будет, как было. Правда, второй вариант с подтекстом: футбол вывели из списка приоритетных видов спорта Беларуси на 2021 год. Следовательно, денег в нем стало меньше. Если договориться с БФФ и Минспорта не удастся, «Шахтер» не полетит в ОАЭ и не сыграет там с киевским «Динамо», «Зенитом», «Ригой», «Краснодаром», «Спартаком» и другими клубами. Сдадут билеты БАТЭ, «Торпедо"-БелАЗ, минское «Динамо», «Рух»… Табу для всех клубов одинаковое.



Так ли важно куда-то летать? В прошлом году даже «Смолевичи» посетили Турцию, что не спасло их от вылета в Д2. «Городея» грелась там же, а сейчас, считай, расформирована (как и «Смолевичи»). Из клубов высшей лиги обошлись без загранпоездок трое: «Неман», «Энергетик"-БГУ и «Белшина». По два турецких сбора провели «Шахтер», БАТЭ и брестское «Динамо», по одному — оставшиеся (минское «Динамо» летало также в Сочи).



В 2019-м зимовали в Беларуси только «Неман» и минское «Торпедо». Брестское «Динамо» смогло позволить себе ОАЭ, Турцию и Испанию, БАТЭ — Турцию, Англию и Россию. «Энергетик"-БГУ съездил в украинский Моршин.



Что теперь? Для «Немана» ничего не изменится — команда привыкла готовиться к сезону в родном надувном манеже. Усилиями федерации подобные объекты имеются во всех областных центрах и столице. Вероятно, клубы там и будут проводить свои УТС. Также доступны к использованию спорткомплексы в Дзержинске и Пинске, немало совсем простеньких вариантов типа ФОКа в агрогородке Тихиничи.



Правда, сборы в Беларуси тоже стоят денег. Очевидно, не таких, как Турция, но и разница в условиях несравнима. К тому же проводить контрольные матчи придется исключительно с местными дружинами, а противостоять командам уровня киевского «Динамо» можно будет в своих фантазиях. Не говоря уже о синтетике и прочих нюансах.



Еще вопрос в том, как отсутствие заграничных сборов скажется на выступлении белорусских клубов на евроарене. По результатам прошлого года можно сделать вывод, что одно на другое не влияет. Турция не спасла «Шахтер» от позора в Лиге Европы, не помогла БАТЭ и минскому «Динамо». Однако сезон-2020 в этом плане не может быть показательным из-за множества факторов, потому что его переиначил коронавирус.



Впрочем, это все частности. Задуманный смысл в том, чтобы сохранить государственные деньги в государстве. Не тратить их на Дубай, Белек или Сочи. А тратить на манежи, которые построили и которые нужно окупать.



Так вот.

Николай Иванов