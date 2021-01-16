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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» определился с тренером после вылета в первую лигу и ухода Карповича

Клуб провалил прошлый сезон КПЛ.

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Источник: Instagram

57-летний российский специалист Сергей Попков возвращается на пост главного тренера «Окжетпеса», сообщает KazFootball.kz.

Он уже входил в тренерский штаб кокшетауского клуба в 2015 году. Затем в 2017-м в качестве исполняющего обязанности главного тренера завершал с «Окжетпесом» сезон, тогда клуб вылетел в первую лигу. В 2018 году под его руководством команда вернулась в КПЛ. Последним местом работы Попкова была «Тюмень» — клуб второго дивизиона России, где он был ассистентом главного тренера. Также в Казахстане он работал в «Акжайыке» и «Ордабасы».

«Окжетпес» по итогам КПЛ-2020 вылетел в первую лигу. Клуб также покинул главный тренер Андрей Карпович, возглавивший «Кызыл-Жар СК».

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