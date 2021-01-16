«Окжетпес» определился с тренером после вылета в первую лигу и ухода Карповича

Он уже входил в тренерский штаб кокшетауского клуба в 2015 году. Затем в 2017-м в качестве исполняющего обязанности главного тренера завершал с «Окжетпесом» сезон, тогда клуб вылетел в первую лигу. В 2018 году под его руководством команда вернулась в КПЛ. Последним местом работы Попкова была «Тюмень» — клуб второго дивизиона России, где он был ассистентом главного тренера. Также в Казахстане он работал в «Акжайыке» и «Ордабасы».