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16 января, источник: Lenta.Ru

«Челси» победил в лондонском дерби

«Челси» на выезде обыграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 16 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом на 78-й минуте отметился Мэйсон Маунт.

Победа позволила «Челси» набрать 29 очков и выйти на седьмое место. В активе «Фулхэма» — 12 очков, клуб занимает 18-ю позицию в турнирной таблице.

«Челси» в следующем туре 19 января на выезде сыграет с «Лестером». «Фулхэм» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

Фулхэм
0:1
Первый тайм: 0:0
Челси
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