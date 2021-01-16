«Челси» победил в лондонском дерби
«Челси» на выезде обыграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках 19-го тура Английской
«Челси» на выезде обыграл «Фулхэм» в лондонском дерби в рамках 19-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 16 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом на 78-й минуте отметился Мэйсон Маунт.
Победа позволила «Челси» набрать 29 очков и выйти на седьмое место. В активе «Фулхэма» — 12 очков, клуб занимает 18-ю позицию в турнирной таблице.
«Челси» в следующем туре 19 января на выезде сыграет с «Лестером». «Фулхэм» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».