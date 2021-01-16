«Челси» победил в лондонском дерби

Встреча прошла в субботу, 16 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственным голом на 78-й минуте отметился Мэйсон Маунт.

Победа позволила «Челси» набрать 29 очков и выйти на седьмое место. В активе «Фулхэма» — 12 очков, клуб занимает 18-ю позицию в турнирной таблице.