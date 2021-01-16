Неймар рассказал, что хотел завершить карьеру

«Я никогда не потеряю страсть к футболу, но были моменты, когда я действительно хотел перестать играть. Однажды я дошёл до того, что спросил себя, почему я должен продолжать, если людям это не нравится. Раньше я возвращался домой злым, а затем вспоминал всё, что я сделал, чтобы оказаться здесь. Моя любовь к футболу и всем этим вещам успокоила меня и вернула к реальности.



Я никогда не чувствовал никакого давления. Наоборот, я человек, который легко справляется с давлением: я “десятка” в сборной Бразилии, 10-й номер в “Пари Сен-Жермен”, я Неймар», — цитирует бразильца Gaffer.