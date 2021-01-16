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16 января, источник: Чемпионат.com

Неймар рассказал, что хотел завершить карьеру

28-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар сообщил, что был близок к завершению футбольной карьеры.

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Источник: Reuters

«Я никогда не потеряю страсть к футболу, но были моменты, когда я действительно хотел перестать играть. Однажды я дошёл до того, что спросил себя, почему я должен продолжать, если людям это не нравится. Раньше я возвращался домой злым, а затем вспоминал всё, что я сделал, чтобы оказаться здесь. Моя любовь к футболу и всем этим вещам успокоила меня и вернула к реальности.

Я никогда не чувствовал никакого давления. Наоборот, я человек, который легко справляется с давлением: я “десятка” в сборной Бразилии, 10-й номер в “Пари Сен-Жермен”, я Неймар», — цитирует бразильца Gaffer.

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