«Севилья» в дополнительное время обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

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Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Единственный мяч в этой встрече был забит на 96-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, который вышел на поле на 83-й минуте. Ему ассистировал хавбек Оливер Торрес. Таким образом, севильцы вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

Главным арбитром встречи был Пабло Гонсалес Фуэртес. В судейскую бригаду входили Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.