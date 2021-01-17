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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб лучшего бомбардира в истории «Астаны» сделал камбэк с 0:2, но проиграл на 92-й минуте

Не обошлось и без удаления.

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«Ганновер», за который выступает бывший футболист «Астаны» Патрик Твумаси, потерпел поражение на своем поле от «Санкт-Паули» в рамках 16-го тура второй немецкой Бундеслиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые вели в два мяча после первого тайма. Во втором тайме хозяевам удалось их отыграть, однако в компенсированное время они пропустили третий гол и потерпели седьмое поражение в чемпионате.

У победителей отличились Родриго Мартинес (2-я минута), Гвидо Бургшталлер (10-я) и Игорь Матанович (90+2-я). У проигравших дубль оформил Генки Харагучи (53-я, 55-я).

Твумаси появился на поле на 86-й минуте. При этом его клуб заканчивал игру в меньшинстве вследствие удаления Яка Бийола на 88-й минуте.

После этой неудачи «Ганновер» с 23 очками расположился на шестом месте, а «Санкт-Паули» с 13 баллами оказался на предпоследней, 17-й строчке.

26-летний Твумаси перешел из «Алавеса» в «Ганновер» в сентябре, подписав контракт до 2023 года.

Ганский форвард хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Астану» (2013, 2015−2018), в составе которой провел 171 матч, забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. В составе северян он выиграл четыре чемпионства, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

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