Бывший лидер «Тобола» обратился к болельщикам после перехода во французский клуб

«Я бы хотел выразить слова благодарности “Тоболу” за прошедшие три сезона. За это время команда сделала шаг вперед, дважды завоевала медали. Я горд, что смог внести свой вклад в этот результат клуба. Я хочу поблагодарить болельщиков “Тобола”. Вы хорошо приняли меня, всегда поддерживали и переживали за команду. Спасибо вам большое за все теплые слова и пожелания. Желаю клубу удачи в новом сезоне, успеха в новом еврокубковом турнире. Я был рад играть за “Тобол” и в каждом матче прикладывал максимум усилий. Спасибо за все, Костанай!» — приводит слова игрока пресс-служба клуба.



34-летний Канкава выступал за «Тобол» с января 2018 года. Всего за костанайцев провел 76 игр и забил четыре мяча.



Также в его карьере были «Алания», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кривбасс» и «Реймс».



«Валансьен» выступает во второй лиге Франции и занимает десятое место, набрав 27 очков.