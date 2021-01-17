Участник еврокубков от Казахстана анонсировал дату и место первого сбора
Клуб сыграет в новом турнире УЕФА.
Клуб сыграет в новом турнире УЕФА.
Футбольный клуб «Тобол» подготовку к новому сезону начнет 21 января. Об этом сообщает
Отмечается, что первая часть сбора будет посвящена функциональной подготовке игроков.
«Тобол» завершил сезон 2020 года на втором месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА. В межсезонье клуб покинули грузинский полузащитник Джаба Канкава и ивуарийский форвард Сенин Себаи. Первый продолжит карьеру во французском «Валансьене», второй — в подмосковных «Химках».
Напомним, что КФФ объявила о расширении чемпионата Казахстана до 14 команд.