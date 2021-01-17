Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана анонсировал дату и место первого сбора

Клуб сыграет в новом турнире УЕФА.

Наверх

Футбольный клуб «Тобол» подготовку к новому сезону начнет 21 января. Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Команда
Тобол Кс

Учебно-тренировочный сбор «желто-зеленых» пройдет в манеже «Тобыл Арена» и продлится до 6 февраля.

Отмечается, что первая часть сбора будет посвящена функциональной подготовке игроков.

«Тобол» завершил сезон 2020 года на втором месте и заполучил путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА. В межсезонье клуб покинули грузинский полузащитник Джаба Канкава и ивуарийский форвард Сенин Себаи. Первый продолжит карьеру во французском «Валансьене», второй — в подмосковных «Химках».

Напомним, что КФФ объявила о расширении чемпионата Казахстана до 14 команд.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Русское противостояние в Нью-Йорке. У Панарина и Бучневича дубли
«Лестер» победил и вышел на второе место в АПЛ
«Миннесота» чудом спаслась. А Капризов нарисовал победный гол
В Америке нашлась замена Овечкину? Юный Свечников штампует голы
Бывший чемпион UFC одержал победу и установил рекорд организации
Штюцле не зря был героем МЧМ. Новичок «Оттавы» забил супергол
СМИ: Футболист ЦСКА согласился на переход в «Дженоа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь