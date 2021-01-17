Экс-футболист сборной Казахстана может перейти в состав дебютанта еврокубков
В межсезонье в клубе сменился тренер.
В межсезонье в клубе сменился тренер.
31-летний казахстанский футболист Марат Шахметов может пополнить состав кызылординского «Кайсара», сообщает KazFootball.kz.
В прошедшем сезоне Шахметов выступал за «Каспий», в 16 матчах забил один гол. Ранее он на протяжении трех сезонов играл за «Шахтер» (59 игр, шесть голов).
Также в КПЛ защищал цвета «Астаны», «Атырау», «Иртыша», «Жетысу», «Акжайыка» и «Тараза».
В активе имеет десять матчей за сборную Казахстана, в которую привлекался в период 2011—2013 годов.
«Кайсар» в минувшем сезоне занял седьмое место. При этом «волки» дебютировали в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). В межсезонье новым главным тренером команды стал 50-летний казахстанский специалист Султан Абильдаев. В этой должности он сменил 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, находившегося у руля клуба с 2017 года.