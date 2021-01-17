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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана может перейти в состав дебютанта еврокубков

В межсезонье в клубе сменился тренер.

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31-летний казахстанский футболист Марат Шахметов может пополнить состав кызылординского «Кайсара», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайсар

В прошедшем сезоне Шахметов выступал за «Каспий», в 16 матчах забил один гол. Ранее он на протяжении трех сезонов играл за «Шахтер» (59 игр, шесть голов).

Также в КПЛ защищал цвета «Астаны», «Атырау», «Иртыша», «Жетысу», «Акжайыка» и «Тараза».

В активе имеет десять матчей за сборную Казахстана, в которую привлекался в период 2011—2013 годов.

«Кайсар» в минувшем сезоне занял седьмое место. При этом «волки» дебютировали в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). В межсезонье новым главным тренером команды стал 50-летний казахстанский специалист Султан Абильдаев. В этой должности он сменил 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, находившегося у руля клуба с 2017 года.

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