Тесты двух футболистов «Милана» дали положительный результат на коронавирус

Болезнь у обоих игроков проходит бессимптомно, они помещены на карантин.

Все остальные игроки и персонал будут находиться под наблюдением согласно действующим протоколам здравоохранения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce26282caa83216b0fb7" data-vnd="ce26282caa83216b0fb7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce26282caa83216b0fb7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, 6 января, стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у полузащитников «Милана» Анте Ребича и Раде Крунича.

Чалханоглу является игроком «Милана» с 2017 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился шестью голами. Эрнандес перешел в «Милан» в 2019 году, на его счету 23 матча и четыре забитых мяча в сезоне.