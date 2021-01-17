Тесты двух футболистов «Милана» дали положительный результат на коронавирус

Болезнь у обоих игроков проходит бессимптомно, они помещены на карантин.
Все остальные игроки и персонал будут находиться под наблюдением согласно действующим протоколам здравоохранения.
Ранее, 6 января, стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у полузащитников «Милана» Анте Ребича и Раде Крунича.
Чалханоглу является игроком «Милана» с 2017 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился шестью голами. Эрнандес перешел в «Милан» в 2019 году, на его счету 23 матча и четыре забитых мяча в сезоне.
После 17 туров «Милан» лидирует в таблице чемпионата Италии с 40 очками в активе. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Кальяри» 18 января.