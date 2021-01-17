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14:02 (мск), источник: ТАСС

Тесты двух футболистов «Милана» дали положительный результат на коронавирус

ТАСС, 17 января. Тесты на коронавирус турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу и французского защитника Тео Эрнандеса из итальянского футбольного клуба «Милан» дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Болезнь у обоих игроков проходит бессимптомно, они помещены на карантин.

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Все остальные игроки и персонал будут находиться под наблюдением согласно действующим протоколам здравоохранения.

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Ранее, 6 января, стало известно, что коронавирусная инфекция выявлена у полузащитников «Милана» Анте Ребича и Раде Крунича.

Чалханоглу является игроком «Милана» с 2017 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча, в которых отметился шестью голами. Эрнандес перешел в «Милан» в 2019 году, на его счету 23 матча и четыре забитых мяча в сезоне.

После 17 туров «Милан» лидирует в таблице чемпионата Италии с 40 очками в активе. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Кальяри» 18 января.

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