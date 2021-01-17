Фернандо Торрес стал тренером «Атлетико Б»
Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером второй команды мадридцев, информирует Marca.
Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером второй команды мадридцев, информирует Marca.
«Атлетико Б» выступает во втором дивизионе Испании.
Торрес вернулся в «Атлетико» в качестве тренера еще 21 сентября 2020, когда его назначили работать в академию. Таким образом, Фернандо продолжает проходить обязательную шестимесячную практику на тренерских курсах для получения категории «UEFA PRO». Первый матч Фернандо с «Атлетико Б» состоится во воскресенье 17 января против команды «Побленсе».
В качестве футболиста Торрес стал чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. На клубном уровне Фернандо также выиграл главные трофеи — Лигу чемпионов и лигу Европы.