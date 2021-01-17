Источник: Месси принял решение сыграть в финале Суперкубка Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение сыграть в финале Суперкубка Испании против «Атлетика», сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение сыграть в финале Суперкубка Испании против «Атлетика», сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс.
По информации источника, аргентинец появится на поле, если до матча ситуация с его повреждением не ухудшится.
Напомним, Месси пропустил полуфинал против «Реал Сосьедада»
Финал Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» пройдет 17 января. Начало — в 23.00 (мск).