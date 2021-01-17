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16:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Месси принял решение сыграть в финале Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение сыграть в финале Суперкубка Испании против «Атлетика», сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс.

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По информации источника, аргентинец появится на поле, если до матча ситуация с его повреждением не ухудшится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Месси пропустил полуфинал против «Реал Сосьедада» из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Финал Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» пройдет 17 января. Начало — в 23.00 (мск).

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