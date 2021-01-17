Два опытных футболиста приглашены на второй сбор новичка КПЛ

«Оба футболиста отработали на первом сборе ФК “Арыс” и получили приглашение на следующий», — говорится в сообщении.

33-летний вратарь Андрей Пасеченко в прошлом сезоне выступал за «Кыран» в первой лиге. Сыграл 12 матчей, пропустил 10 мячей. Из 12-ти матчей семь провел на «ноль». 33-летний нападающий Жасулан Молдакараев прошлый сезон провел за «Окжетпес». Сыграл 17 матчей, забил один гол, заработал три предупреждения и два раза выводил команду с капитанской повязкой.