«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы
Стали известны составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура чемпионата Англии.
Стали известны составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 18-го тура чемпионата Англии.
Победитель игры возглавит турнирную таблицу лиги.
«Ливерпуль»: Алиссон,
Запасные — Келлехер, Милнер,
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Погба, Марсьяль, Рэшфорд, Фред, Бруну Фернандеш, Шоу,
Запасные — Хендерсон, Теллес, Байи, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Бек, Кавани, Гринвуд.
Игра начнется в 19.30 по московскому времени.