Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Бордо
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Беневенто
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Парма
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ренн
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Фиорентина
60
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
19:16 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» обыграл худшую команду АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 17 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Серж Орье, Харри Кейн и Танги Ндомбеле. У хозяев забил Дэвид Макголдрик.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 33 очка и выйти на четвертое место в чемпионате. «Шеффилд» с пятью очками остается худшей командой АПЛ и находится на последней, 20-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 28 января на своем поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд» днем раньше на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».

Шеффилд Юнайтед
1:3
Первый тайм: 0:2
Тоттенхэм Хотспур
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Нервы лишили русскую биатлонистку победы на Кубке мира
Серхио Рамос не перейдет из мадридского «Реала» в «ПСЖ»
Елисеев показал лучший результат мужской сборной в сезоне
ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ
«Спартак» захотел вернуть заподозренного в поножовщине голландца
«Интер» - «Ювентус» и другие матчи Серии A (видео)
«Ливерпуль» сражается с «МЮ» за первое место (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь