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20:20 (мск), источник: Sport24

«Бавария» победила «Фрайбург» и оторвалась от преследователей в Бундеслиге

Футболисты «Баварии» нанесли поражение «Фрайбургу» в 16-м туре чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2020

У победителей голы забили Роберт Левандовски и Томас Мюллер, в составе гостей отличился Нильс Петерсен.

«Бавария» набрала 36 очков и закрепилась на первом месте в таблице Бундеслиги. Мюнхенцы теперь на четыре очка опережают идущий вторым «РБ Лейпциг». «Фрайбург» с 23 очками остался на 8-й позиции.

Бавария
2:1
Первый тайм: 1:0
Фрайбург
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