«Бавария» победила «Фрайбург» и оторвалась от преследователей в Бундеслиге
Футболисты «Баварии» нанесли поражение «Фрайбургу» в 16-м туре чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Футболисты «Баварии» нанесли поражение «Фрайбургу» в 16-м туре чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в воскресенье в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
У победителей голы забили Роберт Левандовски и Томас Мюллер, в составе гостей отличился Нильс Петерсен.
«Бавария» набрала 36 очков и закрепилась на первом месте в таблице Бундеслиги. Мюнхенцы теперь на четыре очка опережают идущий вторым «РБ Лейпциг». «Фрайбург» с 23 очками остался на 8-й позиции.