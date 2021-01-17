«Аякс» победил «Фейеноорд», продлив беспроигрышную серию до шести матчей
В Амстердаме завершился матч 17-го тура Эредивизии. «Аякс» принимал «Фейеноорд» и победил (1:0). Лидер чемпионата Нидерландов продлил беспроигрышную серию до шести матчей.
В Амстердаме завершился матч 17-го тура Эредивизии. «Аякс» принимал «Фейеноорд» и победил (1:0). Лидер чемпионата Нидерландов продлил беспроигрышную серию до шести матчей.
Единственный гол в центральном противостоянии тура был забит в первом тайме. На 22-й минуте после передачи Себастьяна Аллера отличился Райан Гравенберх.
«Аякс» набрал 41 очко и закрепился на 1-м месте. «Фейеноорд» с 35 очками идет на 4-й позиции.