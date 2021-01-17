«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в чемпионате Германии. Йович оформил дубль
Во Франкфурте завершился матч 16-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт» принимал «Шальке» и победил (3:1). В первом тайме команды забили друг другу по разу.
Во Франкфурте завершился матч 16-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт» принимал «Шальке» и победил (3:1). В первом тайме команды забили друг другу по разу.
На 28-й минуте Андре Силва вывел «Айнтрахт» вперед. Спустя минуту гости усилиями Мэттью Хоппа отыгрались.
Во втором тайме перешедший из «Реала» Лука Йович принес «Айнтрахту» победу. Сербский форвард оформил дубль. «Айнтрахт» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место. «Шальке» находится на последней 18-й строчке.