Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.01
Лион
Метц
01
Футбол. Зарубежный
17.01
Интер
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17.01
Айнтрахт Ф
Шальке-04
31
Футбол. Зарубежный
17.01
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
17.01
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
17.01
Нант
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
17.01
Ницца
Бордо
03
Футбол. Зарубежный
17.01
Страсбур
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
17.01
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
17.01
Кротоне
Беневенто
41
Футбол. Зарубежный
17.01
Сассуоло
Парма
11
Футбол. Зарубежный
17.01
Брест
Ренн
12
Футбол. Зарубежный
17.01
Наполи
Фиорентина
60
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хватит смеяться. «МЮ» — реальный претендент на титул

Матч с «Ливерпулем» (0:0) тому доказательство.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Когда во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Бернли» и вышел на первое место, многие только улыбнулись. Такую реакцию можно понять. Действительно, если не считать начальных отрезков чемпионата, «МЮ» возглавил таблицу впервые с сезона-2012/13. Последнего при Алексе Фергюсоне и последнего, когда был взят титул.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом смысле матч на «Энфилде» был очень кстати. Если помните, в середине декабря в лидеры вышел «Тоттенхэм», а статистики вспомнили любопытный факт: в свой второй сезон в клубе Жозе Моуринью почти всегда выигрывал чемпионат. Так было в «Порту», «Челси» (дважды, в оба захода), «Интере» и «Реале». Исключением стал только «МЮ». Но, оказавшись наверху, «Тоттенхэм» сразу же потерпел два поражения кряду — от «Ливерпуля» и «Лестера», — и все разговоры поутихли.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Проиграй «Юнайтед» на «Энфилде», все еще раз улыбнулись бы, дежурно отшутились, что полидировали и хватит, и на этом все закончилось бы. Тем более что если посмотреть самую разную статистику, то команда Уле Гуннара Сульшера далеко не идеальна. Например, возьмем атакующие действия: если исключить пенальти, по ожидаемым голам (xG) в среднем за матч «МЮ» перед этим туром был только шестой в лиге — 1,37. При этом по факту забивал больше ожидаемого — 1,65 гола в среднем за матч. Разница — 0,28. Больше только у «Саутгемптона» и (0,51) и «Тоттенхэма» (0,35), но «шпоры» в этом сезоне вообще плюют на всю статистику, включая xG.

С другой стороны, идеальных команд, какой в прошлом сезоне был «Ливерпуль» или в чемпионате-2017/18 «Манчестер Сити», сейчас в принципе нет. Год назад после 18 матчей даже вторая на тот момент команда в таблице — «Лестер» — набрала больше очков (39), чем сейчас «МЮ». Два года назад шедший на этом отрезке третьим «Тоттенхэм» набрал 42 очка. Причины понятны: скомканная предсезонка, плотный график, вылетающие из-за ковида футболисты.

Но в любом случае нынешняя форма «Юнайтед» впечатляет. Беспроигрышная серия в АПЛ достигла уже 12 матчей, а в гостях «МЮ» не знает поражений уже на протяжении 16 туров. Круче было только в прошлом веке — 17 матчей в 1998—1999 годах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто-то скажет, что против «Ливерпуля» Сульшер сыграл трусливо и запарковал «автобус». И сошлются при этом на процент владения мячом — 66 против 34 — и почти два десятка ударов в сторону ворот де Хеа. Как по мне, так весьма спорное утверждение. Что толку в этих ударах, если два главных сейва в матче сделал Алиссон — после попыток Бруну Фернандеша и Погба во втором тайме. И вообще, по числу ударов в створ «МЮ» впереди — 4:3.

Несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает «Ливерпуль», его прессинг все еще лучший в Англии. Поэтому Сульшер в первом тайме построил игру в атаке на забросах за спину защитникам «красных», тем более что Фабинью и Хендерсон, игравшие в центре обороны, не имея соответствующего опыта, вполне могли и ошибиться. Шесть офсайдов за тайм, четыре из которых у Рэшфорда, — отличная иллюстрация.

Во время загрузки произошла ошибка.

После выхода Кавани забросы за спину прекратились, началась игра «на столба», и именно с появлением уругвайца «МЮ» выдал наиболее яркий отрезок в матче, создав два отличных момента. Что толку во владении и количестве передач, если у «Ливерпуля» таких шансов не было?

После этого матча «Юнайтед» на полном серьезе можно считать одним из претендентов на титул, хотя пару месяцев назад в это было бы сложно поверить. Шутки в сторону — в этом уникальном сезоне у «МЮ» есть все шансы схватить удачу за хвост.

Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
Нервы лишили русскую биатлонистку победы на Кубке мира
Овечкин разошелся: забил, отдал, колотил по штангам. Но проиграл
ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ
«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ
«Интер» победил «Ювентус» впервые за четыре года в Серии А
Полузащитник ЦСКА переходит в турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь