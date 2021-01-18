Хватит смеяться. «МЮ» — реальный претендент на титул

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Когда во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях «Бернли» и вышел на первое место, многие только улыбнулись. Такую реакцию можно понять. Действительно, если не считать начальных отрезков чемпионата, «МЮ» возглавил таблицу впервые с сезона-2012/13. Последнего при Алексе Фергюсоне и последнего, когда был взят титул.

В этом смысле матч на «Энфилде» был очень кстати. Если помните, в середине декабря в лидеры вышел «Тоттенхэм», а статистики вспомнили любопытный факт: в свой второй сезон в клубе Жозе Моуринью почти всегда выигрывал чемпионат. Так было в «Порту», «Челси» (дважды, в оба захода), «Интере» и «Реале». Исключением стал только «МЮ». Но, оказавшись наверху, «Тоттенхэм» сразу же потерпел два поражения кряду — от «Ливерпуля» и «Лестера», — и все разговоры поутихли.

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Проиграй «Юнайтед» на «Энфилде», все еще раз улыбнулись бы, дежурно отшутились, что полидировали и хватит, и на этом все закончилось бы. Тем более что если посмотреть самую разную статистику, то команда Уле Гуннара Сульшера далеко не идеальна. Например, возьмем атакующие действия: если исключить пенальти, по ожидаемым голам (xG) в среднем за матч «МЮ» перед этим туром был только шестой в лиге — 1,37. При этом по факту забивал больше ожидаемого — 1,65 гола в среднем за матч. Разница — 0,28. Больше только у «Саутгемптона» и (0,51) и «Тоттенхэма» (0,35), но «шпоры» в этом сезоне вообще плюют на всю статистику, включая xG.

С другой стороны, идеальных команд, какой в прошлом сезоне был «Ливерпуль» или в чемпионате-2017/18 «Манчестер Сити», сейчас в принципе нет. Год назад после 18 матчей даже вторая на тот момент команда в таблице — «Лестер» — набрала больше очков (39), чем сейчас «МЮ». Два года назад шедший на этом отрезке третьим «Тоттенхэм» набрал 42 очка. Причины понятны: скомканная предсезонка, плотный график, вылетающие из-за ковида футболисты.

Но в любом случае нынешняя форма «Юнайтед» впечатляет. Беспроигрышная серия в АПЛ достигла уже 12 матчей, а в гостях «МЮ» не знает поражений уже на протяжении 16 туров. Круче было только в прошлом веке — 17 матчей в 1998—1999 годах.

Кто-то скажет, что против «Ливерпуля» Сульшер сыграл трусливо и запарковал «автобус». И сошлются при этом на процент владения мячом — 66 против 34 — и почти два десятка ударов в сторону ворот де Хеа. Как по мне, так весьма спорное утверждение. Что толку в этих ударах, если два главных сейва в матче сделал Алиссон — после попыток Бруну Фернандеша и Погба во втором тайме. И вообще, по числу ударов в створ «МЮ» впереди — 4:3.

Несмотря на все трудности, которые сейчас испытывает «Ливерпуль», его прессинг все еще лучший в Англии. Поэтому Сульшер в первом тайме построил игру в атаке на забросах за спину защитникам «красных», тем более что Фабинью и Хендерсон, игравшие в центре обороны, не имея соответствующего опыта, вполне могли и ошибиться. Шесть офсайдов за тайм, четыре из которых у Рэшфорда, — отличная иллюстрация.

После выхода Кавани забросы за спину прекратились, началась игра «на столба», и именно с появлением уругвайца «МЮ» выдал наиболее яркий отрезок в матче, создав два отличных момента. Что толку во владении и количестве передач, если у «Ливерпуля» таких шансов не было?