«Валенсия» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

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Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Санто Доминго» в Алькорконе и завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Коба Куандреди и Ману Вальехо. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче не участвовал.



В параллельном матче «Вильярреал» вырвал победу у «Тенерифе» (1:0). Победный гол на 90-й минуте забил Фернандо Ниньо.