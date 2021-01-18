Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.01
Лион
Метц
01
Футбол. Зарубежный
17.01
Интер
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17.01
Айнтрахт Ф
Шальке-04
31
Футбол. Зарубежный
17.01
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
17.01
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
17.01
Нант
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
17.01
Ницца
Бордо
03
Футбол. Зарубежный
17.01
Страсбур
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
17.01
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
17.01
Кротоне
Беневенто
41
Футбол. Зарубежный
17.01
Сассуоло
Парма
11
Футбол. Зарубежный
17.01
Брест
Ренн
12
Футбол. Зарубежный
17.01
Наполи
Фиорентина
60
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» выиграл пятый матч подряд и вышел на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 17 января, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Джон Стоунс, еще по мячу на свой счет записали Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 35 очков и выйти на второе место в чемпионате. «Кристал Пэлас» имеет в активе 23 очка и находится на 13-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 20 января на своем поле примет «Астон Виллу». «Кристал Пэлас» 26 января дома сыграет с «Вест Хэмом».

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Нервы лишили русскую биатлонистку победы на Кубке мира
Овечкин разошелся: забил, отдал, колотил по штангам. Но проиграл
Хватит смеяться. «МЮ» — реальный претендент на титул АПЛ
ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ
«Интер» победил «Ювентус» впервые за четыре года в Серии А
Полузащитник ЦСКА переходит в турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь