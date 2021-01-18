«Интер» победил «Ювентус» впервые за четыре года в чемпионате Италии
ТАСС, 18 января. «Интер» победил на своем поле «Ювентус» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 18 января. «Интер» победил на своем поле «Ювентус» со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей голы забили Артуро Видаль (12-я минута) и Николо Барелла (52).
«Интер» не мог обыграть туринцев с 18 сентября 2016 года (2:1), с тех пор миланский клуб проиграл «Ювентусу» в пяти матчах и дважды сыграл вничью. Видаль отличился в игре чемпионата впервые с 2015 года, когда он еще представлял «Ювентус».
В турнирной таблице «Интер» занимает вторую строчку с 40 очками в 18 матчах. Команда Антонио Конте уступает набравшему столько же очков «Милану», который имеет матч в запасе. «Ювентус» идет пятым, набрав 33 очка в 17 встречах.
В следующем туре «Интер» 23 января на выезде сыграет с «Удинезе», подопечные Андреа Пирло 24 января примут «Болонью».