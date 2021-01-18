«Интер» победил «Ювентус» впервые за четыре года в чемпионате Италии

«Интер» не мог обыграть туринцев с 18 сентября 2016 года (2:1), с тех пор миланский клуб проиграл «Ювентусу» в пяти матчах и дважды сыграл вничью. Видаль отличился в игре чемпионата впервые с 2015 года, когда он еще представлял «Ювентус».