«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании. У Месси первая красная за клуб

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У каталонцев отличился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты). В составе победителей голы на счету Оскара де Маркоса (42), Асьера Вильялибре (90) и Иньяки Уильямса (94). В конце дополнительного времени с поля был удален форвард «Барселоны» Лионель Месси. Эта красная карточка стала первой для арегнтинского футболиста за 753 матча в составе каталонского клуба.

«Атлетик» в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). Также в активе клуба восемь побед в чемпионате Испании и 23 — в кубке страны. «Барселона» выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.

Турнир начался со стадии полуфинала, где «Барселона» в серии пенальти переиграла «Реал Сосьедад» (1:1), а «Атлетик» был сильнее мадридского «Реала» (2:1).