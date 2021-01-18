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02:51 (мск), источник: ТАСС

«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании. У Месси первая красная за клуб

ТАСС, 18 января. «Атлетик» из Бильбао стал победителем Суперкубка Испании по футболу. В финальной встрече баскский клуб в дополнительное время обыграл «Барселону» со счетом 3:2.

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У каталонцев отличился Антуан Гризманн (40-я, 77-я минуты). В составе победителей голы на счету Оскара де Маркоса (42), Асьера Вильялибре (90) и Иньяки Уильямса (94). В конце дополнительного времени с поля был удален форвард «Барселоны» Лионель Месси. Эта красная карточка стала первой для арегнтинского футболиста за 753 матча в составе каталонского клуба.

«Атлетик» в третий раз стал обладателем трофея (1984, 2015, 2021). Также в активе клуба восемь побед в чемпионате Испании и 23 — в кубке страны. «Барселона» выигрывала трофей 13 раз, что является рекордным показателем.

Турнир начался со стадии полуфинала, где «Барселона» в серии пенальти переиграла «Реал Сосьедад» (1:1), а «Атлетик» был сильнее мадридского «Реала» (2:1).

Турнир проводится с 1982 года, в нем принимают участие победители чемпионата и кубка страны. С сезона-2019/20 Суперкубок Испании проходит в формате мини-турнира из четырех команд, к участию в котором также допускаются финалист кубка страны и команда, ставшая второй в национальном чемпионате.

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