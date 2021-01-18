Вратарь сборной Казахстана собрался покинуть пятую команду КПЛ

Опытный голкипер «Ордабасы» Владимир Плотников в зимнее межсезонье планирует сменить команду. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Ордабасы

В КПЛ-2020 на его счету 12 матчей, в которых он пропустил 13 мячей.

34-летний футболист ранее выступал за «Кайрат», однако по окончании сезона 2019 года покинул команду. При этом в Алматы рассчитывали на своего воспитанника.

В минувшем году Плотников неоднократно вызывался в сборную Казахстана бывшим наставником Михалом Билеком. Всего за национальную команду сыграл два матча.