Вратарь сборной Казахстана собрался покинуть пятую команду КПЛ
Ранее он выступал за «Кайрат».
Ранее он выступал за «Кайрат».
Опытный голкипер «Ордабасы» Владимир Плотников в зимнее межсезонье планирует сменить команду. Об этом сообщает
В КПЛ-2020 на его счету 12 матчей, в которых он пропустил 13 мячей.
34-летний футболист ранее выступал за «Кайрат», однако по окончании сезона 2019 года покинул команду. При этом в Алматы рассчитывали на своего воспитанника.
В минувшем году Плотников неоднократно вызывался в сборную Казахстана бывшим наставником Михалом Билеком. Всего за национальную команду сыграл два матча.
В прошедшем чемпионате страны «Ордабасы» финишировал на пятом месте. «Золото» выиграл «Кайрат», вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». В первую лигу вылетел «Окжетпес», тогда как в