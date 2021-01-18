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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана собрался покинуть пятую команду КПЛ

Ранее он выступал за «Кайрат».

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Опытный голкипер «Ордабасы» Владимир Плотников в зимнее межсезонье планирует сменить команду. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Ордабасы

В КПЛ-2020 на его счету 12 матчей, в которых он пропустил 13 мячей.

34-летний футболист ранее выступал за «Кайрат», однако по окончании сезона 2019 года покинул команду. При этом в Алматы рассчитывали на своего воспитанника.

В минувшем году Плотников неоднократно вызывался в сборную Казахстана бывшим наставником Михалом Билеком. Всего за национальную команду сыграл два матча.

В прошедшем чемпионате страны «Ордабасы» финишировал на пятом месте. «Золото» выиграл «Кайрат», вторым стал «Тобол», третьей — «Астана». В первую лигу вылетел «Окжетпес», тогда как в премьер-лигу отобрались «Атырау» с «Актобе». В КПЛ-2021 выступят 14 клубов.

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