Клуб казахстанца потерпел крупное поражение от лидера чемпионата Бельгии

«Беерсхот», за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, проиграл «Брюгге» в 20-м туре чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также В Англии заинтересовались футболистом сборной Казахстана. Его может подписать лидер чемпионата

Встреча проходила в Антверпене и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Брюгге». Игра была сделана в первом тайме, когда хозяева пропустили дважды. У победителей отличились Бас Дост (15-я минута), Одион Коссуну (19-я) и Ноа Ланг (82-я).

После этой неудачи «Беерсхот» с 30 очками расположился на десятом месте, а «Брюгге», набрав 45 баллов, закрепился на первой строчке.