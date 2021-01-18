Клуб казахстанца потерпел крупное поражение от лидера чемпионата Бельгии
Игра была сделана в первом тайме.
Игра была сделана в первом тайме.
«Беерсхот», за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, проиграл «Брюгге» в 20-м туре чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в Антверпене и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Брюгге». Игра была сделана в первом тайме, когда хозяева пропустили дважды. У победителей отличились Бас Дост (15-я минута), Одион Коссуну (19-я) и Ноа Ланг (82-я).
После этой неудачи «Беерсхот» с 30 очками расположился на десятом месте, а «Брюгге», набрав 45 баллов, закрепился на первой строчке.
Вороговский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве. Для 24-летнего защитника это был 16-й матч в текущем чемпионате, на его счету один гол. За нынешний клуб он выступает с 2019-го. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.