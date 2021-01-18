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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист из чемпионата Казахстана отправился на просмотр в зарубежный клуб

Команда отобралась в высшую лигу.

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Отыгравший прошлый сезон за «Жетысу» Вадим Побудей находится на просмотре в «Гомеле». Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусский футбол».

Команда
Гомель

«Гомель» минувший сезон провел в первой лиге и занял второе место, что позволило ему заполучить путевку в высшую лигу. Хотя чемпионат клуб начинал с вычетом пяти очков за договорные матчи в прошлом.

26-летний Побудей провел 14 матчей в КПЛ-2020, забил один гол и отдал один ассист. До «Жетысу», финишировавшего на шестом месте, выступал на родине за «Дняпро», «Луч», «Ислочь», «Динамо-Брест» и «Барановичи».

Также имеет в активе пять игр за молодежную сборную Беларуси, в которую привлекался в период 2014—2015 годов.

Ранее другой экс-игрок «Жетысу» Андрей Лебедев подписал контракт с «Витебском».

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