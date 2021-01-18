Лионель Месси может пропустить до 12 матчей из-за удара соперника
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до 12 матчей за удар соперника по голове, сообщает AS.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до 12 матчей за удар соперника по голове, сообщает AS.
Напомним, инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».
Аргентинец был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку.
Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону». Если комитет посчитает, что Месси агрессивно атаковал игрока без мяча, то наказание может варьироваться от 4 до 12 матчей.
В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.