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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси может пропустить до 12 матчей из-за удара соперника

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до 12 матчей за удар соперника по голове, сообщает AS.

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Напомним, инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Аргентинец был удалён за минуту до окончания матча. Лионель жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку.

Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону». Если комитет посчитает, что Месси агрессивно атаковал игрока без мяча, то наказание может варьироваться от 4 до 12 матчей.

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей отличились Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

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