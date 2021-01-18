Клуб КПЛ отцепил всех белорусских футболистов

Все пять белорусских футболистов, выступавших в прошлом сезоне за «Жетысу», покинули талдыкорганскую команду, сообщает KazFootball.kz.

31-летний нападающий Егор Зубович в прошедшем чемпионате сыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Команда Жетысу

26-летний полузащитник Вадим Побудей провел 14 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. На сегодняшний день он находится на просмотре в «Гомеле».

На счету 29-летнего защитника Андрея Залеского один гол в 13 матчах.

31-летний защитник Никита Наумов в течении двух сезонов играл за «Жетысу», в 46 матах забил четыре гола, отдал один ассист и 16 раз выводил команду с капитанской повязкой. Наумов уже официально перешел в минское «Динамо».

29-летний защитник Андрей Лебедев за три сезона провел за «Жетысу» 36 матчей. Он также определился с клубом, перейдя в «Витебск».