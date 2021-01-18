«Ордабасы» может возглавить белорусский тренер с опытом работы в КПЛ

Александр Седнев является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz. На данный момент специалист находится без клуба.

Команда Ордабасы

«Ордабасы» форсирует поиски нового тренера, в числе кандидатов теперь есть и Седнев. С 47-летним специалистом уже провели предварительные переговоры. Но определенного решения шымкентский клуб пока не принял, поскольку прорабатываются еще несколько кандидатов.

В прошлом сезоне Седнев работал в белорусском «Рухе», где в его штаб входил казахстанский специалист Андрей Ферапонтов, а одним из лидеров команды был полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев. В 2018 году Седнев входил в тренерский штаб «Актобе», а на следующий год возглавил команду самостоятельно.

Ранее белорусские СМИ сообщали об интересе к Седневу со стороны борисовского БАТЭ и нескольких клубов КПЛ.