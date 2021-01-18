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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» может возглавить белорусский тренер с опытом работы в КПЛ

Ранее клуб расстался с Кахабером Цхададзе.

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Александр Седнев является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz. На данный момент специалист находится без клуба.

Команда
Ордабасы

«Ордабасы» форсирует поиски нового тренера, в числе кандидатов теперь есть и Седнев. С 47-летним специалистом уже провели предварительные переговоры. Но определенного решения шымкентский клуб пока не принял, поскольку прорабатываются еще несколько кандидатов.

В прошлом сезоне Седнев работал в белорусском «Рухе», где в его штаб входил казахстанский специалист Андрей Ферапонтов, а одним из лидеров команды был полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев. В 2018 году Седнев входил в тренерский штаб «Актобе», а на следующий год возглавил команду самостоятельно.

Ранее белорусские СМИ сообщали об интересе к Седневу со стороны борисовского БАТЭ и нескольких клубов КПЛ.

Напомним, что по итогам КПЛ-2020 «Ордабасы» занял пятое место и не выполнил задачу на сезон. По завершении сезона грузинский тренер Кахабер Цхададзе покинул свой пост.

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