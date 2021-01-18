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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» просмотрит новичков в Турции и попытается сохранить защитника сборной Казахстана

В клубе находится воспитанник одной из европейских академий.

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Кызылординский «Кайсар» планирует отправиться на УТС в Турцию 28 января. В расположение команды подъедут потенциальные новички — как казахстанцы, так и легионеры, сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Команда
Кайсар

При этом у клуба есть желание сохранить в своем составе защитника сборной Казахстана Александра Марочкина, находившегося в аренде, и форварда Элгуджу Лобжанидзе.

Если голкипер Александр Заруцкий не пройдет просмотр в тульском «Арсенале», то «Кайсар» вновь попробует договориться с экс-россиянином.

На УТС в Кызылорде тренерский штаб продолжает просматривать ряд молодых казахстанцев, в том числе воспитанника одной из европейских академий.

«Кайсар» в минувшем сезоне занял седьмое место. При этом «волки» дебютировали в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4). В межсезонье новым главным тренером команды стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев. В этой должности он сменил 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, находившегося у руля клуба с 2017 года.

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