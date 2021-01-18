«Кайсар» просмотрит новичков в Турции и попытается сохранить защитника сборной Казахстана

Кызылординский «Кайсар» планирует отправиться на УТС в Турцию 28 января. В расположение команды подъедут потенциальные новички — как казахстанцы, так и легионеры, сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Команда Кайсар

При этом у клуба есть желание сохранить в своем составе защитника сборной Казахстана Александра Марочкина, находившегося в аренде, и форварда Элгуджу Лобжанидзе.

Если голкипер Александр Заруцкий не пройдет просмотр в тульском «Арсенале», то «Кайсар» вновь попробует договориться с экс-россиянином.

На УТС в Кызылорде тренерский штаб продолжает просматривать ряд молодых казахстанцев, в том числе воспитанника одной из европейских академий.