Рекордсмен по минутам, вице-чемпионы и герой скандала. Как проявили себя хорваты в КПЛ-2020
В списке также результативный защитник.
В списке также результативный защитник.
В КПЛ-2020 сразу несколько хорватских легионеров играли в казахстанских клубах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как они проявили себя и чем запомнились.
Дино Миканович («Кайрат»).
Защитник «Кайрата» в прошедшем сезоне стал важной боевой единицей в построениях алматинцев. Хорват сыграл 19 матчей из 20, став рекордсменом команды по проведенным минутам — 1683. Миканович был полезным, как в обороне, так и в атаке. На его счету пять голевых передач — столько же у Вагнера Лава. Это на две результативные передачи меньше, чем у лучшего ассистента в составе «Кайрата» Гафуржана Суюмбаева, у которого семь голевых пасов.
Миканович стал в составе «Кайрата» чемпионом и в ноябре на два года продлил контракт с алматинским клубом.
Марин Томасов («Астана»).
Один из лидеров «Астаны» последних лет в сезоне-2020 стал бледной тенью самого себя прошлого — всего четыре гола в
Лука Шимунович («Астана»).
Защитник «Астаны», появившийся в клубе в 2019 году в сезоне-2020 провел в КПЛ восемь матчей, по одной встрече сыграл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Кроме победы в Суперкубке Казахстана хорват прошедший сезон вряд ли может занести себе в актив.
Иван Граф («Кайсар»).
Защитник «Кайсара» был ключевой фигурой в составе своего клуба в КПЛ-2020. Граф провел 18 матчей из 20 и забил два гола. Кроме того, он отметился одним ассистом. В частности, хорват забитыми мячами поучаствовал в голевой перестрелке с «Кайратом» — 2:2 и разгромом над «Ордабасы» — 3:0.
Иван Пешич («Кайсар»).
Форвард «Кайсара» в начале сезона провел два матча за клуб в чемпионате и вышел на поле во встрече за Суперкубок Казахстана, а 15 мая объявил об уходе из стана «волков». В отличие от предыдущего сезона, когда Пешич забил восемь голов за «Шахтер», в КПЛ-2020 хорват больше запомнился на фоне скандала. Пешич после приостановки чемпионата
Отметим, что после Казахстана хорватский нападающий в августе подписал контракт с украинской «Ворсклой», откуда ушел в начале 2021 года.
Напомним, в сезоне-2020 спустя 16 лет «Кайрат» стал чемпионом Казахстана. «Тобол» завоевал серебряные награды, а «Астана» — бронзовые. «Окжетпес» стал единственным неудачником КПЛ, а «Актобе» и «Атырау» вернулись в