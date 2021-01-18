Рекордсмен по минутам, вице-чемпионы и герой скандала. Как проявили себя хорваты в КПЛ-2020

В КПЛ-2020 сразу несколько хорватских легионеров играли в казахстанских клубах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как они проявили себя и чем запомнились.

Дино Миканович («Кайрат»).

Защитник «Кайрата» в прошедшем сезоне стал важной боевой единицей в построениях алматинцев. Хорват сыграл 19 матчей из 20, став рекордсменом команды по проведенным минутам — 1683. Миканович был полезным, как в обороне, так и в атаке. На его счету пять голевых передач — столько же у Вагнера Лава. Это на две результативные передачи меньше, чем у лучшего ассистента в составе «Кайрата» Гафуржана Суюмбаева, у которого семь голевых пасов.

Миканович стал в составе «Кайрата» чемпионом и в ноябре на два года продлил контракт с алматинским клубом.

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Марин Томасов («Астана»).

Один из лидеров «Астаны» последних лет в сезоне-2020 стал бледной тенью самого себя прошлого — всего четыре гола в премьер-лиге по сравнению с КПЛ-2019, где он отличился 19 раз и стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата. Впрочем, и сама «Астана» провалила КПЛ-2020. Тем не менее, несмотря на это Томасов стал одним из лучших в составе столичного клуба по голам. Он показал второй результат после Пиероса Сотириу и Рунара Мар Сигурьонссона, которые забили по шесть мячей. При этом хорват стал лучшим ассистентом, отдав шесть голевых передач.

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Лука Шимунович («Астана»).

Защитник «Астаны», появившийся в клубе в 2019 году в сезоне-2020 провел в КПЛ восемь матчей, по одной встрече сыграл в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Кроме победы в Суперкубке Казахстана хорват прошедший сезон вряд ли может занести себе в актив.

Иван Граф («Кайсар»).

Защитник «Кайсара» был ключевой фигурой в составе своего клуба в КПЛ-2020. Граф провел 18 матчей из 20 и забил два гола. Кроме того, он отметился одним ассистом. В частности, хорват забитыми мячами поучаствовал в голевой перестрелке с «Кайратом» — 2:2 и разгромом над «Ордабасы» — 3:0.

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Иван Пешич («Кайсар»).

Форвард «Кайсара» в начале сезона провел два матча за клуб в чемпионате и вышел на поле во встрече за Суперкубок Казахстана, а 15 мая объявил об уходе из стана «волков». В отличие от предыдущего сезона, когда Пешич забил восемь голов за «Шахтер», в КПЛ-2020 хорват больше запомнился на фоне скандала. Пешич после приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса не согласился с понижением зарплаты. Сообщалось, что хорват подал жалобу в ФИФА и даже выиграл дело, по которому «Кайсар» должен ему 45 миллионов тенге ему за односторонний разрыв контракта без веских причин.

Отметим, что после Казахстана хорватский нападающий в августе подписал контракт с украинской «Ворсклой», откуда ушел в начале 2021 года.