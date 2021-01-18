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16:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футбольный клуб «Интер» сменит название и логотип

ТАСС, 18 января. Итальянский футбольный клуб «Интер» планирует изменить название и логотип. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AP 2020

В настоящее время полное название клуба — футбольный клуб «Интернационале», Милан. Планируется, что оно будет официально сокращено до более узнаваемого за пределами Италии «Интер», Милан.

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Новый логотип клуба будет представлять собой стилизованный минималистичный бренд, который позволит «Интеру» отойти от образа футбольной команды и приблизиться к образу глобальной медиакомпании. В кампании по продвижению стиля примут участие некоторые известные болельщики клуба.

Текущие название и логотип были разработаны основателями «Интера» в 1908 году.

Кроме того, источник сообщает, что клуб намерен сменить домашнюю арену. В настоящее время команда делит стадион «Сан-Сиро» с «Миланом».

«Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 40 очков после 18 игр. Свой следующий матч команда проведет 23 января на выезде против «Удинезе».

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