СМИ: Футбольный клуб «Интер» сменит название и логотип

В настоящее время полное название клуба — футбольный клуб «Интернационале», Милан. Планируется, что оно будет официально сокращено до более узнаваемого за пределами Италии «Интер», Милан.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Новый логотип клуба будет представлять собой стилизованный минималистичный бренд, который позволит «Интеру» отойти от образа футбольной команды и приблизиться к образу глобальной медиакомпании. В кампании по продвижению стиля примут участие некоторые известные болельщики клуба.

Текущие название и логотип были разработаны основателями «Интера» в 1908 году.

Кроме того, источник сообщает, что клуб намерен сменить домашнюю арену. В настоящее время команда делит стадион «Сан-Сиро» с «Миланом».