Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17.01
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17.01
Интер
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Лион
Метц
01
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
16:25 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» хочет купить Холанда

Лондонский «Челси» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб готов побить рекорд по тратам на одного игрока ради покупки нападающего.

Сообщается, что «Челси» сделает запрос в «Боруссию» о покупке Холанда летом 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги в 10 матчах Эрлинг Холанд забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

Читайте также
 Малышева порекомендовала сделать выводы из смерти Грачевского
Опасный срок: сколько больной COVID-19 остается заразным
Глава UFC запланировал новую встречу с Нурмагомедовым
ФИФА поддержала отказавшегося выступать за Беларусь игрока ЦСКА
Трансферы недели в РПЛ. «Локомотив» провернул удачную сделку
РПЛ предложили сократить
СМИ: Футбольный клуб «Интер» сменит название и логотип
Ласицкене пока не планирует вакцинироваться от коронавируса
В Волгограде скончался первый тренер Елены Исинбаевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь