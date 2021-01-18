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17:11 (мск), источник: ТАСС

ФИФА утвердила дисквалификацию Триппьера за нарушение правил о ставках

ТАСС, 18 января. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляцию, поданную испанским «Атлетико» по делу защитника Кирана Триппьера. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

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Источник: AP 2020

Решение дисциплинарного комитета ФИФА, принятое 23 декабря 2020 года и распространяющее санкции, наложенные на игрока Футбольной ассоциацией Англии (FA), на все турниры в мире, было подтверждено.

В декабре стало известно, что FA дисквалифицировала Триппьера на 10 недель за нарушение правил о ставках. Расследование касалось перехода Триппьера в «Атлетико» из английского «Тоттенхэма» в июле 2019 года. «Атлетико» обжаловал решение, заявив, что ограничения должны касаться только выступления футболиста за сборную Англии, так как нарушения были совершены до перехода Триппьера в испанский клуб. 3 января ФИФА временно приостановила отстранение защитника.

Триппьер является воспитанником школы английского «Манчестер Сити». Он выступал за «Барнсли» и «Бёрнли», после чего перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года. В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 20 матчей за «Атлетико», в которых отметился пятью результативными передачами.

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