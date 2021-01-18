Лучший игрок Грузии и почти участник Евро-2020. Как Джаба Канкава выступал в Казахстане

Полузащитник сборной Грузии Джаба Канкава после трех сезонов покинул «Тобол» и продолжит карьеру во французском «Валансьене». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как футболист стал лидером костанайского клуба и чем запомнился, выступая в КПЛ.

Приход Канкавы в «Тобол» в преддверии сезона-2018 был несомненным усилением. Полузащитник сборной Грузии имел внушительный по казахстанским меркам бэкграунд — чемпион своей страны в составе тбилисского «Динамо», также выступал в составе владикавказской «Алании», а также провел более 150 матчей в чемпионате Украины за киевский «Арсенал», «Днепр» и «Кривбасс». В составе «Днепра» Канкава становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а также играл в финале Лиги Европы-2014/15, где его клуб уступил испанской «Севилье» (2:3).

Но, наверное, наиболее запоминающийся случай с участием грузинского игрока, который вне всяких сомнений вошел в историю футбола, произошел 30 марта 2014 года в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо», когда вратарь «Днепра» столкнулся с Олегом Гусевым. Последний, упав, проглотил язык и потерял сознание. Канкава спас украинцу жизнь, оказав первую помощь. Вскоре поступок грузина, который многие называли героическим, был отмечен Знаком Почета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

После украинского этапа карьеры Канкава в августе 2015 перешел во французский «Реймс». В составе этого клуба он выступал в Лиге 1 и во втором дивизионе чемпионата Франции. За «Реймс» грузин провел во всех турнирах 49 матчей.

В «Тоболе» грузин сразу занял прочное место в основной обойме. Опорный полузащитник отличается жесткостью, цепкостью, неуступчивостью, выносливостью и большой работоспособностью. Поэтому закономерно, что за три сезона несколько тренеров, возглавлявших клуб всецело доверяли Канкаве.

В общей сложности во всех турнирах он провел за три сезона 86 матчей за «Тобол», в том числе 76 в КПЛ. За это время полузащитник сборной Грузии в чемпионате Казахстана отличился четыре раза. В сезоне-2020 34-летний игрок забил один гол. В 2019 году он во второй раз стал Лучшим футболистом Грузии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lzrVb9IfcZA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В КПЛ-2020 Канкава, несмотря на свой стиль игры, ориентированный на разрушение, действовал корректно и заработал всего две желтые карточки. «Тобол» по итогам чемпионата стал клубом с самой надежной обороной — всего 16 пропущенных мячей. В этом есть немалая заслуга грузинского легионера, который мог в составе своей национальной команды попасть на чемпионат Европы. По итогам КПЛ-2020 он стал серебряным призером. Ранее, Канкава в сезоне-2018 становился обладателем «бронзы» чемпионата Казахстана.

После окончания контракта с костанайским клубом Канкава продолжит карьеру во французском «Валансьене», с которым подписал соглашение до июня 2021 года.