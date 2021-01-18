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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бока Хуниорс» выиграла первый в истории Кубок Диего Марадоны

«Бока Хуниорс» победила в дебютном розыгрыше Кубка Диего Марадоны. В финальном матче бывшая команда легендарного футболиста победила «Банфилд».

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«Бока» открыла счет в середине второго тайма, но «Банфилд» ушел от поражения на пятой добавленной минуте. В серии пенальти «Бока» оказалась сильнее — 5:3. Первый послематчевый 11-метровый удар исполнил 36-летний экс-форвард сборной Аргентины Карлос Тевес.

Это первый в истории розыгрыш турнира. Изначально его планировалось назвать Кубок лиги, но после смерти Марадоны соревнование было названо его именем.

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