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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» после возвращения в КПЛ определился с главным тренером

Главный тренер «Атырау» Арам Восканян продлил свой контракт с клубом, сообщает пресс-служба «нефтяников».

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В прошлом сезоне под руководством армянского специалиста команда выиграла вторую конференцию первой лиги и вернулась в КПЛ.

Восканян знаком болельщикам по выступлениям за такие клубы, как «Бананц», «Арарат», «Пюник», «Мика» (все — Армения), «Локомотив», «Балтика» (оба — Россия), «Локомотив» (Узбекистан). В Казахстане защищал цвета ФК «Есиль-Богатырь» из Петропавловска. С 2004 по 2008 год в чемпионате РК провел 137 матчей, забил 41 гол. Также имеет опыт выступлений за сборную Армении.

За время работы в качестве главного тренера Восканян дважды выигрывал Суперкубок Армении, является обладателем Кубка Армении, а также дважды становился призером чемпионата этой страны.

Отметим, что на данный момент «Атырау», состоящий в основном из местных воспитанников, готовится отправиться на учебно-тренировочные сборы в Турции.

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