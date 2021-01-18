Спортивный директор «ПСЖ»: Не собираемся умолять Мбаппе и Неймара остаться

«Надеюсь, что Мбаппе и Неймар убеждены в том, что “ПСЖ” — это хорошее место для сильного и амбициозного игрока. Нам просто нужно найти баланс между их желаниями, требованиями, нашими ожиданиями и средствами. Мне не собираемся умолять их остаться. Те, кто хочет остаться, останутся. Мы регулярно общаемся, и у меня хорошее предчувствие относительно их будущего», — приводит слова Леонардо France Football.