Футболисты «Шахтера» отправились на сбор в ОАЭ
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» отправились на
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» отправились на
В выездном составе солигорской команды 28 футболистов, среди которых немало новичков. Это бывшие игроки борисовского БАТЭ Егор Филипенко и Игорь Стасевич,
Во время месячной предсезонной подготовки в южных краях подопечные Романа Григорчука проведут товарищеские поединки с сильными соперниками из разных стран. В частности, на 21 января намечен спарринг с серебряным призером украинского первенства киевским «Динамо», 24 января состоится встреча с российским чемпионом «Зенитом» из