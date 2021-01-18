Футболисты «Шахтера» отправились на сбор в ОАЭ

В выездном составе солигорской команды 28 футболистов, среди которых немало новичков. Это бывшие игроки борисовского БАТЭ Егор Филипенко и Игорь Стасевич, экс-игрок гродненского «Немана» Павел Забелин, Глеб Шевченко из мозырской «Славии», украинец Роман Дебелко из латвийской «Риги», албанец Валон Ахмеди из северомакедонской «Шкендии», нигериец Винсент Океухи из сербского клуба «Чукарички» и узбек Шахзодбек Убайдуллаев из бекабадского «Металлурга».

Во время месячной предсезонной подготовки в южных краях подопечные Романа Григорчука проведут товарищеские поединки с сильными соперниками из разных стран. В частности, на 21 января намечен спарринг с серебряным призером украинского первенства киевским «Динамо», 24 января состоится встреча с российским чемпионом «Зенитом» из Санкт-Петербурга, 27 января — игра с еще одним фаворитом российского первенства «Краснодаром», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, 31 января — матч с чемпионами Латвии футболистами «Риги», 6 февраля состоится контрольный поединок с московским «Спартаком». В программе спаррингов возможны изменения.