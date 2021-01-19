«Милан» обыграл «Кальяри», Ибрагимович сделал дубль

Швед вышел в стартовом составе в игре серии A впервые с 18 ноября, причем в тот день он также оформил дубль (3:1 с «Наполи»).

Ибрагимович забивает в девяти матчах подряд из тех, в которых вышел в стартовом составе. Кроме того, на его счету есть хотя бы один гол 23 года подряд, с 1999-го. Всего в нынешнем сезоне серии A Златан отыграл восемь матчей и забил 12 мячей.