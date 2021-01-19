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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» обыграл «Кальяри», Ибрагимович сделал дубль

«Милан» победил «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 2:0. Оба мяча провел 39-летний форвард Златан Ибрагимович.

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Швед вышел в стартовом составе в игре серии A впервые с 18 ноября, причем в тот день он также оформил дубль (3:1 с «Наполи»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ибрагимович забивает в девяти матчах подряд из тех, в которых вышел в стартовом составе. Кроме того, на его счету есть хотя бы один гол 23 года подряд, с 1999-го. Всего в нынешнем сезоне серии A Златан отыграл восемь матчей и забил 12 мячей.

«Милан» вернулся в единоличные лидеры таблицы, на 3 очка оторвавшись от «Интера».

Кальяри
0:2
Первый тайм: 0:1
Милан
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