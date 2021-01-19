СМИ: Футболист «Баварии» Алаба летом перейдет в «Реал»
ТАСС, 19 января. Австрийский защитник германского футбольного клуба «Бавария» Давид Алаба летом станет игроком испанского «Реала». Об этом сообщает газета Marca.
ТАСС, 19 января. Австрийский защитник германского футбольного клуба «Бавария» Давид Алаба летом станет игроком испанского «Реала». Об этом сообщает газета Marca.
По информации источника, 28-летний защитник уже прошел медобследование и подписал с командой из Мадрида четырехлетний контракт с зарплатой €11 млн в год.
Срок соглашения австрийца с «Баварией» истекает 30 июня, что позволило «Реалу» вести переговоры с футболистом в январе. Алаба присоединится к испанской команде после окончания действия контракта с клубом из Мюнхена.
В нынешнем сезоне Алаба провел 22 матча за «Баварию», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Алаба является игроком «Баварии» с 2009 года. В составе мюнхенцев он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз — Кубок Германии, пять раз — Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также один раз выиграл клубный чемпионат мира.