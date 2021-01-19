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08:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Баварии» Алаба летом перейдет в «Реал»

ТАСС, 19 января. Австрийский защитник германского футбольного клуба «Бавария» Давид Алаба летом станет игроком испанского «Реала». Об этом сообщает газета Marca.

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Источник: AP 2020

По информации источника, 28-летний защитник уже прошел медобследование и подписал с командой из Мадрида четырехлетний контракт с зарплатой €11 млн в год.

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Срок соглашения австрийца с «Баварией» истекает 30 июня, что позволило «Реалу» вести переговоры с футболистом в январе. Алаба присоединится к испанской команде после окончания действия контракта с клубом из Мюнхена.

В нынешнем сезоне Алаба провел 22 матча за «Баварию», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Алаба является игроком «Баварии» с 2009 года. В составе мюнхенцев он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз — Кубок Германии, пять раз — Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также один раз выиграл клубный чемпионат мира.

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