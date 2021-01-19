СМИ: Футболист «Баварии» Алаба летом перейдет в «Реал»

По информации источника, 28-летний защитник уже прошел медобследование и подписал с командой из Мадрида четырехлетний контракт с зарплатой €11 млн в год.

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Срок соглашения австрийца с «Баварией» истекает 30 июня, что позволило «Реалу» вести переговоры с футболистом в январе. Алаба присоединится к испанской команде после окончания действия контракта с клубом из Мюнхена.

В нынешнем сезоне Алаба провел 22 матча за «Баварию», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.