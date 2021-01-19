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04:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я верю в Златана». Ибрагимович ответил на вопрос о чемпионстве «Милана»

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвёл итоги выездной встречи 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0).

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Источник: AFP 2020

«Я мог забить ещё один мяч, чтобы оформить хет-трик, но для победы хватило и дубля. Это была сложная игра, тем более с 74-й минуты “Милан” остался в меньшинстве, и стало ещё труднее. Молодые футболисты мотивируют меня, они бросают мне вызов, чтобы посмотреть, кто больше бегает, но я не сдаюсь и показываю им, что могу демонстрировать тот же объём работы.

У “Милана” всё хорошо, мы почти прошли половину пути к чемпионству. Сейчас начинаются самые сложные игры. Дальше будет сложно, но клуб пополнили Марио Манджукич и Суалихо Мейте, может быть, нас пополнят ещё игроки.

Продление контракта? Это зависит от Паоло Мальдини. Я очень счастлив в “Милане”. Это возвращение сильно изменило меня. Я очень счастлив.

Верю ли я в чемпионство? Я верю в Златана», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

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