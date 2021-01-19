«Кайрат» подпишет экс-форварда лондонского «Арсенала». Озвучены зарплата и условия контракта

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Яя Саного продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Republika.rs.

Команда Кайрат

По информации источника, 27-летний французский форвард контактировал с сербским «Партизаном», но стороны не сошлись в вопросах заработной платы. В частности, футболист попросил у клуба из Белграда 1 миллион евро за сезон, что «было слишком много для “черно-белых”, но не для действующего чемпиона Казахстана».

Отмечается, что Саного подпишет с «Кайратом» однолетний контракт с возможностью продления еще на год.

Саного — воспитанник «Осера». В 2013 году он перешел в «Арсенал», где не смог закрепиться в составе. Игрока отправляли в аренду в «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон Атлетик».

С 2017 по 2020 форвард играл в «Тулузе», за которую забил 12 голов в 63 играх Лиги 1. Также он выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.