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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил об уходе футболиста сборной Армении

Ранее команду покинули два лидера.

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Защитник сборной Армении по футболу Арман Оганесян покинул «Тобол», сообщает официальный сайт костанайского клуба.

У 27-летнего хавбека завершился контракт. Оганесян перешел к костанайцам перед началом прошлого сезона. В составе «Тобола» армянский защитник провел три матча.

Ранее костанайский клуб объявил о завершении трудовых отношений с полузащитником Джабой Канкавой и нападающим Сененом Себаи.

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