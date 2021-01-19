«Тобол» объявил об уходе футболиста сборной Армении
Ранее команду покинули два лидера.
Ранее команду покинули два лидера.
Защитник сборной Армении по футболу Арман Оганесян покинул «Тобол», сообщает официальный сайт костанайского клуба.
У 27-летнего хавбека завершился контракт. Оганесян перешел к костанайцам перед началом прошлого сезона. В составе «Тобола» армянский защитник провел три матча.
Ранее костанайский клуб объявил о завершении трудовых отношений с полузащитником Джабой Канкавой и нападающим Сененом Себаи.