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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Эрич может покинуть «Астану» и перейти в стан участника еврокубков

Ранее столичный клуб покинули три игрока.

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Источник: Reuters

Вратарь Ненад Эрич может покинуть «Астану» и продолжить карьеру в другом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, в услугах 38-летнего голкипера заинтересован костанайский «Тобол».

«Со дня на день должна решиться участь “Тобола”. Если аким области Архимед Мухамбетов сохранит свой пост, то бюджет клуба останется на прежнем уровне. Одним из первых новичков клуба может стать Ненад Эрич. Но чтобы подписать серба, костанайцам необходимо избавиться от кого-то из пары вратарей Александр Мокин — Игорь Шацкий. Но у второго действующий еще год контракт», — написал источник.

В прошлом сезоне Эрич провел 17 матчей за «Астану», в которых пропустил 18 мячей. Его конкурент за место в «Тоболе» Мокин был признан лучшим вратарем КПЛ-2020.

В «Астане» Эрич выступает на протяжении десяти сезонов. В составе столичной команды он становился шестикратным чемпионом Казахстана.

Сезон-2020 столичная команда завершила на третьем месте. В зимнее межсезонье состав «Астаны» покинули Иван Маевский, Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин — все трое перешли в «Ротор» из российской Премьер-лиги. «Тобол» же стал вторым и выступит в новом еврокубковом турнире от УЕФА — Лиге конференций.

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